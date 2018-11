'Kleine huftertjes' belanden in de pan: "Ze smaken heerlijk"

BROEK OP LANGEDIJK - Het is een ware plaag voor de tuinders van het Oosterdelgebied in Broek op Langedijk: De rivierkreeft. Maar de dieren zijn ook een delicatesse, daarom heeft NH Nieuws aan chef-kok Roel Verleun gevraagd of hij niet een lekker maaltje kan bereiden voor een groep ouderen. ''Het is een prachtig product.''

Elke week komen de ouderen van de eetclub Doet en Ontmoet bij elkaar om samen te eten. Dit keer krijgen ze een luxe voorgerecht voorgeschoteld: rivierkreeften die even daarvoor nog het water van het Oosterdelgebied onveilig maakten.

Feestje om te bereiden

Chef-kok Roel Verleun vindt het een feestje om de rivierkreeften te bereiden. ''Het is erg leuk je haalt het vers hier uit eigen water. Ze hebben hier ook nog eens kakelverse groente van de eilandjes. Bovendien help je ook om de plaag te bestrijden. Zo sla je twee vliegen in één klap.''

Ware plaag

Eerder maakten we een reportage met Geert de Boer van Zorgtuinderij Oosterheem. Deze stichting heeft in het gebied in totaal twaalf eilandjes waarop biologisch groente en fruit wordt verbouwd en pluimvee wordt gehouden. Doordat de kreeftjes gangen graven, brokkelen de oevers af. "Er is laatst een vrijwilliger bijna het water ingedonderd toen hij één van de eilandjes aan het maaien was. Er moet iets aan die kleine huftertjes gedaan worden.''

Delicatesse

Eerder mocht er niet op de rivierkreeften gevist worden maar dat gaat vanaf december veranderen. Beroepsvisser Rinke Blok uit Enkhuizen gaat zijn fuiken uitgooien. ''Op de veiling is er wel vraag naar en in het buitenland is het zelfs een delicatesse. Het is ook nog eens een streekproduct. Er liggen mogelijkheden. Wat niet is kan nog komen.''

Of de rivierkreeft uiteindelijk massaal op de menukaart komt van de restaurant is nog de vraag m,aar aan de lege borden te zien hebben de ouderen er in ieder geval van genoten. ''Het was heerlijk'', vertelt een van hen aan NH Nieuws. Ook chef-kok Verleun is blij met de lachende gezichten: ''Hier doe je het voor.''