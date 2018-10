Rivierkreeft ware plaag voor Oosterdelgebied: ''Het zijn kleine huftertjes''

BROEK OP LANGEDIJK - "Het zijn er misschien wel duizenden", vertelt Geert de Boer van van Zorgtuinderij Oosterheem in Broek op Langedijk. Hij doelt op de rivierkreeft, die de laatste jaren aan een stevige opmars bezig is. Zo ook in het Oosterdelgebied, waar de stichting biologische gewassen verbouwt.

De Amerikaanse rivierkreeft is inmiddels een bekend fenomeen in de Nederlandse wateren. De exoot werd voor het eerst gesignaleerd in 1985 en heeft zich sindsdien goed aangepast aan de omstandigheden in ons kikkerlandje. De kreeft heeft hier nauwelijks natuurlijke vijanden en vermenigvuldigt zich daardoor razendsnel.

Lees ook: Amerikaanse rivierkreeften marcheren in de straten van Hoofddorp: "Heel gave beesten"

Het beestje vreet sloten kaal waardoor planten en ander leven verdwijnt. Ook graven de dieren, net als muskusratten, gangen in oevers, die daardoor instabiel worden. Dat is dan ook de voornaamste reden voor Geert de Boer om fuiken uit te zetten in het Oosterdelgebied. "Als ik vijftig van die huftertjes in een net aantref heb ik nog een slechte dag."

Zorgtuinderij Oosterheem heeft in het gebied in totaal twaalf eilandjes waarop biologisch groente en fruit wordt verbouwd en pluimvee wordt gehouden. Doordat de kreeftjes gangen graven, brokkelen de oevers af. "Er is laatst bijna een vrijwilliger het water ingedonderd toen hij één van de eilandjes aan het maaien was. Er moet iets aan gedaan worden."

Delicatesse

Behalve een plaag is de rivierkreeft ook een delicatesse. Bij De Boer staan de plaagkreeften daarom regelmatig op het menu. ''Ze zijn best lekker, maar ze komen me inmiddels wel de strot uit."

Lees ook: Rivierkreeft rukt op in Noord-Holland: "Dat beest hoort hier niet"

Toch mag De Boer niet meer op de rivierkreeft vissen: zes van zijn fuiken zijn weggehaald. "We hebben geen visvergunning, dus het is waarschijnlijk illegaal. Ik hoop dat dat verandert. Dat een visser de beesten mag vangen en aan een plaatselijk restaurant mag verkopen. Dan snijdt het mes aan twee kanten."