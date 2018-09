Deel dit artikel:













Amerikaanse rivierkreeften marcheren in de straten van Hoofddorp: "Heel gave beesten" Foto: Sander Behage Foto: Sien Meyer

HOOFDDORP - Een opmerkelijk beeld in Hoofddorp. Daar liepen gistermiddag tientallen Amerikaanse rivierkreeften over straat, in de buurt van een slootje bij de Floriande. Sander Behage was gisteren ooggetuige van het bijzondere schouwspel en maakte een opvallende foto. "Er lopen er hier heel veel."

Sander woont al 18 jaar in de buurt van het slootje en meldt dat hij er nog nooit zoveel bij elkaar heeft gezien. "Ze waren nog nooit zo actief aanwezig. De laatste tijd rukken ze ineens hier op." Volgens Sander worden de beesten aangevallen en opgegeten door vogels in de buurt. "Daardoor liggen er overal scharen en andere delen van de kreeftjes." 'Gave beesten'

Overlast ervaart de Hoofddorper er niet: hij vindt het namelijk wel 'gave beesten'. "Als je bij ze in de buurt komt, gaan ze met hun knipscharen wijd staan. Heel grappig om te zien." Sander is niet de enige die de kreeftjes gisteren spotte. Ook in Vogelenzang kwamen de beestjes massaal op de kant. Zo maakte Sien een kiekje van een zonnende kreeft op straat. 'Explosieve vermeerdering'

Vorig jaar maakte NH Nieuws een reportage van de oprukkende Amerikaanse rivierkreeften in Noord-Holland. Een visser luidde toen de noodklok. "Dat beest hoort hier niet, het vermeerdert zich explosief. Dat gaat ten koste van onze lokale flora en fauna. Je moet 'm gewoon bestrijden waar je hem kunt bestrijden." Bekijk hieronder de reportage die toen gemaakt werd