Jonge held Nigel (17) boos na redden bejaarde man: "Mensen stonden te filmen en te lachen"

DEN HELDER - Bloemen, taart en cadeaus voor Nigel Tervoort (17) uit Den Burg. Hij is in het zonnetje gezet door de burgemeesters van Den Helder en Texel, omdat hij het leven heeft gered van een bejaarde Heldernaar door snel in te grijpen. Het heldendom heeft echter wel een zwart randje, zegt Nigel zelf. "Ga helpen en ga niet staan filmen of lachen."

Nigel was op vrijdagochtend 9 november op de fiets onderweg naar de gymzaal toen hij plotseling op straat een oude man in elkaar zag zakken. "Er stonden al wat mensen om hem heen. Zijn vrouw was in paniek, maar niemand deed wat", vertelt hij tegen NH Nieuws.

Lees ook: Dankjewel Diner 2018: meld jouw held aan!

Toevallig heeft Nigel op zijn nieuwe opleiding een paar lessen EHBO gevolgd en hij greep meteen in. In de onderstaande video vertelt Nigel hoe hij geen seconde twijfelde.

de tekst gaat door onder deze video



Nadat het ambulancepersoneel de reanimatie heeft overgenomen, stapt Nigel mee in de ambulance naar het ziekenhuis. "Het hart van de man deed het nog steeds niet. Ik heb geprobeerd zijn vrouw rustig te krijgen. Meer kon ik niet doen."

Redden ging door in de ambulance

Onderweg terug naar school krijgt Nigel een verlossend telefoontje van het ambulancepersoneel: de man ademt weer. "Ze zeiden dat ik het geweldig heb gedaan en dat hij leeft dankzij mijn optreden", vertelt hij in de onderstaande video.

de tekst gaat door onder deze video



Dat Nigel een held is, of zo genoemd wordt door iedereen in zijn omgeving, kan hij maar moeilijk accepteren. "Ik vind het normaal wat ik heb gedaan. Ik heb het ook gedaan uit woede, omdat omstanders niets deden."

Lachen

Volgens Nigel toonden de omstanders geen medeleven. "Ze stonden foto's te maken en te filmen en te lachen. Ook om de vrouw die in paniek was. Mensen wisten niet wat ze moesten doen. Dat ze zomaar iemand dood laten gaan."

de tekst gaat door onder deze video



De oproep van hulpverleners aan ramptoeristen om te stoppen met het filmen van ongelukken, is Nigel uit het hart gegrepen. "Ook al weet je niet wat je moet doen, doe wat je kan. Misschien kan je iemands leven redden. Ik weet zeker dat ik het de volgende weer meteen doe. Ik hoop dan dat ik in de buurt ben."

Lees ook: Moeder zoekt man die haar stikkende kindje redde: ''Ik ben vergeten hem te bedanken''

de tekst gaat door onder deze video



De burgemeesters van Den Helder en Texel hebben alleen maar grote bewondering voor het snelle en kordate optreden van Nigel. "En dat op die leeftijd," zegt burgemeester Schuijling van Den Helder: "Ik weet niet of ik dat zou hebben gekund, toen ik net 17 was. Het is niet normaal. Het is heel bijzonder."