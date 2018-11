Dankjewel Diner 2018: meld jouw held aan!

NOORD-HOLLAND - Jij kent vast wel zo iemand. Een heel erg aardige man of vrouw, die zich voor anderen inzet zonder daar iets voor terug te verlangen. Verdient hij of zij eens een bijzondere schouderklop of aai over de bol? Meld diegene dan aan voor het Dankjewel Diner 2018!

Wij gaan zulke lieve mensen namelijk bedanken. Met een bijzondere avond in een prachtige popzaal in Amsterdam. Waar ze een avondje uit krijgen aangeboden en een heerlijk diner krijgen voorgezet. Waar ze in de watten worden gelegd. Waar ze hun verhaal mogen delen met anderen die deze avond worden getrakteerd. En waar optredens speciaal voor hen worden verzorgd.

Dus ken jij iemand die een goed gevoel krijgt van een ander helpen? Omdat diegene weet dat niemand anders het doet en ziet wat er nodig is. Of omdat hij of zij het niet laat gebeuren dat die ander iets te kort komt. Of niet geholpen wordt.

Dankjewel Diner 2018

Met het Dankjewel Diner 2018 willen wij zulke mensen bedanken namens onze luisteraars, onze kijkers en onze volgers voor hun inzet in Noord-Holland voor andere mensen in de provincie. We maken een live-uitzending en je ontmoet er onze radiopresentatoren. Daarnaast worden de aanwezigen geserveerd en op hun wenken bediend.

Aanmelden?

Wil jij eens iets terug doen voor de lieve mensen die wij in het zonnetje willen zetten? Meld iemand dan hier aan!