Burgemeester Bloemendaal zet geheime informatie op internet

BLOEMENDAAL - Een brief van de burgemeester van Bloemendaal, Elbert Roest, heeft de gemeente in verlegenheid gebracht. Roest openbaarde in de bijlage van deze brief geheime informatie uit een onderzoek naar de affaire rondom het landgoed Elswoutshoek. Die bijlage was voor iedereen dagenlang te lezen op internet.

Aanleiding voor de brief van Roest is het feit dat Rob Slewe in korte tijd als raadslid van Hart voor Bloemendaal honderd mails aan de burgemeester heeft gestuurd. Die mails hebben te maken met een geheim verklaard onderzoek van Hoffman Bedrijfsrecherche naar het voortslepende conflict tussen aan de ene kant de broers Rob en Hans Slewe en aan de andere kant de gemeente Bloemendaal.

De burgemeester waarschuwt Slewe in de brief dat hij als raadslid 'geen privébelangen mag vermengen met de publieke agenda'.

Geheimhouding

Tegelijkertijd voegt Roest, oud-burgemeester van Laren, als bijlage een lijst met titels toe van alle mails. Opmerkelijk daaraan is dat uit de titels van de mails delen van de inhoud van het geheime onderzoek zijn te herleiden. Inhoud die tot nu toe alleen met enkele raadsleden was gedeeld onder verklaring van geheimhouding.

Ook waarschuwde Roest deze raadsleden voor strafvervolging bij het delen met derden. Die geheimhouding lijkt de burgemeester nu zelf te hebben geschonden.

Verwijderd

De brief met bijlage is gestuurd aan Rob Slewe en de rest van de gemeenteraad, maar óók gepubliceerd op een openbare website van gemeente. Daarmee was het stuk voor iedereen te bekijken en te downloaden. Inmiddels heeft het college de brief verwijderd, maar de vertrouwelijke en geheime informatie ligt al op straat. Onduidelijk is wat de gevolgen zijn.

De gemeente lijkt zich van geen kwaad bewust. Het is alleen een brief met een overzicht van ontvangen mails, reageert een woordvoerster. Waarom de brief dan weer offline is gehaald? Daar heeft Bloemendaal geen antwoord op. Op de inhoud van de bijlage gaat de gemeente niet in.

Diverse titels van de mails lijken een inkijkje te geven in de werkwijze en insteek van de gemeente, aangezien ze (deels) rechtstreeks verwijzen naar citaten uit documenten in onderzoek dat een paar jaar geleden is uitgevoerd. Het bericht van Roest aan Slewe zorgt dan ook voor enige commotie in de Bloemendaalse politieke kaasstolp.

Aftappen gesprekken

Het zijn niet alleen titels die door Slewe zijn gegeven, maar ook titels van doorgestuurde mails. Voorbeelden zijn: 'Kan dit als wethouder? Zaak Hells Angels doet denken de Slewes', 'Kunnen we iemand laten spinnen dat het [broers Slewe, red.] veelklagers zijn', 'onrechtmatige daad / heimelijk aftappen telefoongesprekken' en 'Valsheid in geschrifte?'.