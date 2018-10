Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Raadslid Bloemendaal vandaag voor gerechtshof voor schenden ambtsgeheim Foto: NH Nieuws/Dimitri Walbeek

HAARLEM - Raadslid Marielys Roos verschijnt vandaag voor het gerechtshof in Amsterdam. De politica van Hart voor Bloemendaal staat in een hoger beroepszaak terecht wegens het schenden van haar ambtsgeheim. In 2016 is zij door de Haarlemse rechter veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van 60 uur.

Geschreven door Dimitri Walbeek

In 2014 deed toenmalig burgemeester Ruud Nederveen aangifte tegen Roos toen zij geheim verklaarde informatie openbaar maakte tijdens een persconferentie. Dit ging om stukken die te maken hadden met een conflict tussen de gemeente Bloemendaal en de gebroeders Slewe over hun landgoed Elswoutshoek. Deze broers zouden ambtenaren hebben geïntimideerd en Roos wilde openbaren dat dit niet het geval was. Lees ook: Raadslid weer voor rechter De discussie tussen het Openbaar Ministerie (OM) en Roos gaat over de geheimhouding die zou rusten op de stukken. Het geheimhoudingsbesluit is pas twee jaar later getekend en dus niet rechtsgeldig, zo meent zij. Het OM redeneert dat het geheim verklaren in een begeleidende brief destijds volstond. Lees ook: Taakstraf voor lekken dossier Opmerkelijk is dat de huidige burgemeester Elbert Roest een melding heeft gemaakt van mogelijke schending van het ambtsgeheim door andere raadsleden. Deze zouden deze geheime informatie toen hebben gedeeld met derden buiten de raad. Raadslid Roos meent dat er sprake is geweest van willekeur en een hetze tegen haar persoonlijk.