AZ verspeelt de winst tegen VVV in de slotseconden

VENLO - AZ speelde in Venlo een prima eerste helft, maar gaf in de blessuretijd van de tweede helft de winst uit handen en moest genoegen nemen met 2-2. De doelpunten kwamen op naam van Teun Koopmeiners en Oussama Idrissi voor AZ. Voor VVV scoorden Paniel Mlapa en Patrick Joosten. VVV eindigde de wedstrijd met tien man na een rode kaart voor Peter van Ooijen in de blessuretijd.

AZ was in de eerste helft vanaf het beginsignaal de betere ploeg in De Koel in Venlo. Vooral Idrissi was een plaaggeest voor de verdediging van VVV met zijn dribbels.

Al na twee minuten had AZ op voorsprong kunnen komen Albert Gudmundsson kreeg en prachtige pass van Adam Maher over de hele breedte van het veld, waarna hij op de paal schoot en in de rebound ging de bal maar net naast. Na zes minuten spelen hield Jerold Promes zijn tegenstander vast in het strafschopgebied. Na het consulteren van de VAR gaf scheidsrechter Manschot een penalty aan AZ die door Teun Koopmeiners werd verzilverd: 0-1. Na een kwartier spelen slalomde Oussama Idrissi door de verdediging en kapte twee verdedigers uit voor hij de 0-2 binnen schoot.

Uit het niets kon VVV de aansluitingstreffer maken. Peniel Mlapa werd de diepte in gestuurd en liep de twee centrale verdedigers van AZ eruit, waarna hij de bal achter Marco Bizot schoof: 1-2. In het vervolg was Idrissi nog twee keer dicht bij een doelpunt, schoot Til op de lat en schoof Seuntjes de bal net naast het doel van Unnerstall.

In de tweede helft lag het spelniveau een stuk lager dan voor de rust. VVV probeerde er af en toe uit te komen en dat leidde tot twee kansjes voor Opoku, die hij niet kon verzilveren. Aan de andere kant kreeg ook Gudmundsson nog twee grote kansen, maar hij kon keeper Unnerstall niet verschalken. Ook Idrissi was dicht bij een treffer na een mooie aanval van AZ, waarbij Midtsjø een breedtepass op Idrissi gaf, maar Unnerstall redde knap op zijn inzet.

Vlak voor tijd was VVV met een vrije trap nog dicht bij de gelijkmaker. Jonas Svensson raakte kort daarvoor geblesseerd aan zijn lies en werd vervangen door Ricardo van Rhijn. VVV eindigde de wedstrijd met tien man nadat Van Ooijen in de blessuretijd een aanslag met gestrekt been en noppen vooruit pleegde op Maher en met rood naar de kant moest. Joosten dacht nog de gelijkmaker te scoren, maar de treffer werd in eerste instantie afgekeurd wegens buitenspel. De VAR besliste anders, waardoor VVV op 2-2 kwam en dat was ook meteen de eindstand.

VVV staat op de zevende plek met negentien punten uit twaalf duels. AZ heeft evenveel punten, maar een wedstrijd meer gespeeld, waardoor de Alkmaarders op de achtste plek staan.

Opstelling VVV: Unnerstall; Rutten, Promes (Joosten/78), Röseler, Borgmann (Kum/86); Seuntjens, Post (van Ooijen/14), Susic; Opoku, Mlapa, Grot

Opstelling AZ: Bizot; Svensson (Van Rhijn/90+1), Hatzidiakos, Koopmeiners, Ouwejan; Midtsjø, Til, Maher; Gudmundsson (Stengs/72), Seuntjens, Idrissi