Teun Koopmeiners over puntenverlies in Venlo: "Zuur"

VENLO - AZ zag zondagavond een zeker lijkende zege in de slotseconden door de vingers glippen. VVV-Venlo kwam via invaller Joosten op 2-2. "Zuur", aldus AZ-verdediger Teun Koopmeiners.

De wedstrijd begon beter dan AZ gehoopt had. Binnen het kwartier leidden de Alkmaarders met 2-0 door een benutte strafschop van Koopmeiners en een fraaie treffer van Oussama Idrissi. Koopmeiners: "In de eerste helft zijn we goed aan de bal en staan we snel op 2-0. Dat wil je tegen een ploeg waar je moeilijk tegen scoort."

AZ verzuimde meer afstand te nemen. Integendeel. De thuisploeg kwam dankzij Peniel Mlapa terug tot 1-2, waarna de Limburgers tot het einde toe mochten hopen op een punt. Met veel opportunisme werd dat uiteindelijk ook binnengesleept. Koopmeiners: "Ik had het gevoel dat we het vast konden houden, ook stonden we onder druk. Als je het zo lang tegenhoudt in de tweede helft dan voelt het zuur."

Lees ook: AZ verspeelt de winst in de slotseconden

"Doodzonde dat we onszelf niet belonen en hier met een overwinning weggaan", mokte trainer John van den Brom na afloop. "Er is na die rode kaart nog anderhalve minuut te spelen en dan moeten we slimmer zijn. We spelen tegen een ploeg met een man minder, terwijl we tegen elf al oppermachtig waren. We blijven gaan voor de 1-3, staan niet op te letten achter en dan ligt die bal aan de andere kant binnen."