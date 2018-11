Tata Steel: "IJmuiden blijft mogelijke locatie nieuwe fabriek"

IJMUIDEN - De keuze van Tata Steel om hun nieuwe, grote Hisarnafabriek niet in Nederland, maar in India te bouwen, betekent nog niet dat er geen nieuwe grote fabriek meer in Nederland komt. Dat blijft volgens woordvoerder Robert Moens een mogelijkheid, stelt hij in een persbericht.

Onder de naam Hisarna werkt Tata Steel al jaren aan een nieuwe generatie hoogovens, die het proces van staal maken goedkoper en duurzamer moeten maken. In IJmuiden werd er daarom de afgelopen jaren een proeffabriek ontwikkeld, waar er 60.000 ton ruwijzer werd verwerkt.

Tegen de verwachting in werd gisteren bekend dat Tata Steel de nieuwe fabriek niet in Nederland, maar in de Indiase stad Jamshedspur wil gaan bouwen. Daar wordt de productie opgeschoefd tot 400.000 ton en hoopt de staalgigant de technologie commercieel beschikbaar te gaan maken. De proeffabriek in IJmuiden blijft wel in gebruik.

Lees ook: Hisarna: de hoogoven van de toekomst



Eerder dit jaar zei de projectleider Johan van Boggelen van het Hisarna-project in Nederland nog tegen NH Nieuws dat het zeer belangrijk is dat er verduurzaamd wordt bij de IJmuidense fabriek. "Ik denk dat het cruciaal is dat als je in een industrie werkt die in de laatste 50 jaar niet heel dramatisch veranderd is een voorsprong wilt houden."

Belangrijk in Europa

Volgens hem was dat zeker in Europa van belang. "Daar staat er veel druk op CO2, het milieu, op kritische grondstoffen en niet willen afhankelijk zijn van de rest van de wereld voor je grondstoffen. Dan is het cruciaal dat je processen ontwikkelt, waarmee je op wereldschaal toonaangevend bent en de rest voorblijft."

NH Nieuws maakte eerder dit jaar een uitgebreide reportage over de nieuwe hoogoven Hisarna: