Hisarna: de hoogoven van de toekomst

IJMUIDEN - In IJmuiden wordt al 100 jaar staal geproduceerd en dat gebeurt nog steeds in traditionele hoogovens. Maar Tata Steel zit niet stil en werkt al enkele jaren aan nieuwe technieken waardoor staal maken goedkoper wordt, minder ruimte kost en minder CO2 uitstoot.

Met ijzererts, steenkool, een beetje kalk en veel zuurstof wordt staal gemaakt in een hoogoven. Zo ook bij Tata Steel in IJmuiden maar het bedrijf zit niet stil. Vernieuwing in de staalproductie gaat langzaam want de investeringen zijn hoog. Het duurt daarom tientallen jaren voordat nieuwe ontwikkelingen daadwerkelijk toegepast worden.

Innovatie

Onder de naam Hisarna werkt Tata Steel al 7 jaar aan een nieuwe generatie hoogoven. IJzererts en kolen worden hierbij rechtstreeks in de nieuwe hoogoven geïnjecteerd waardoor een belangrijk deel van de voorbewerking overbodig is. Staal maken wordt daardoor goedkoper en er komt minder van het schadelijke gas CO2 vrij.

Productie

Na kortdurende experimenten gaat de nieuwe installatie vanaf nu op bescheiden schaal bijdragen aan de jaarlijkse staalproductie. Maar dan duurt het nog jaren voordat de Hisarna installatie tot een volwaardige hoogoven uitgebouwd is en commercieel inzetbaar. Voordat alle bestaande hoogovens vervangen zijn voor de nieuwe Hisarna zijn we tientallen jaren verder.

Concurrentie

Voor Tata Steel is innoveren van levensbelang om de concurrentie met andere staalproducenten aan te kunnen. Naast het leveren van kwaliteitsstaal speelt milieu een steeds grotere rol. Nieuwe productietechnieken zoals Hisarna, zijn daarbij van levensbelang.