Grote uitslaande brand verwoest huis in Uitgeest

UITGEEST - In een vrijstaande woning aan het Nieuwland in Uitgeest heeft vanavond een grote brand gewoed. Inmiddels is het vuur onder controle en het sein brand meester gegeven.

De brand brak rond middernacht uit in de keuken, veroorzaakte veel rook en breidde uiteindelijk uit naar de bovenste verdieping, waarna de vlammen uit het dak sloegen. De bewoners konden het pand op tijd verlaten, waarna de brandweer probeerde te redden wat er te redden viel. Rond 2.00 uur had de brandweer het vuur onder controle, al is de schade aan de woning aanzienlijk. De Veiligheidsregio geeft via Twitter het gebruikelijke advies om uit de rook te blijven. Ook wordt omwonenden die last hebben van de rook aangeraden ramen en deuren te sluiten, al vermoedt de woordvoerder dat dat vanwege de lage temperatuur toch al het geval is. Brand Wormerveer

Het is de tweede grote brand deze nacht. Gisteravond brak er brand uit in een historisch pand aan de Zaanweg in Wormerveer. De brandweer verwacht daar 'nog zeker de hele nacht bezig te zijn'.