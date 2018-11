Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Dit is wat je moet weten over de grote brand in Wormerveer Foto: Bas van de Horst Foto: Inter Visual Studio Foto: NH Nieuws

WORMERVEER - Er woedt al uren een grote brand in een historisch pand aan de Zaanweg in Wormerveer en het blussen gaat nog zeker tot vroeg in de ochtend duren. Omwonenden zijn geëvacueerd. NH Nieuws zet op een rijtje wat we tot nu toe weten.

Veiligheidsregio liet om 23:00 uur weten minimaal nog tot vier uur 's ochtends bezig te zijn met blussen. Het is een lastig te blussen pand, omdat het omgeven is door woningen. De brandweer kan alleen van buitenaf blussen. Voor zover bekend is de brand nog niet overgeslagen op andere woningen.

De brand brak rond 17.00 uur uit. Daarna werd direct groot alarm geslagen door de hulpdiensten. Rond 18.40 uur werd een NL-Alert verstuurd naar omwonenden. Ook mensen in Krommenie en Wormer hebben die ontvangen. "Houd deuren en ramen gesloten en zet ventilaties uit." Dit alarm geldt nog steeds.

In de brandende woning waren geen mensen aanwezig en zijn ook geen slachtoffers gevallen. Wel zijn er twee mensen naar het ziekenhuis gebracht vanwege het inademen van rook. De brandweer doet metingen in wijk om te kijken hoeveel koolmonoxide is vrijgekomen.

Meerdere straten in Wormerveer zijn gedeeltelijk ontruimd vanwege de grote hoeveelheid rook. Omwonenden worden op meerdere locaties opgevangen. Opvang omwonenden

Buurtbewoners van de brand kunnen op diverse plekken wachten tot ze hun huis weer in kunnen. Bijvoorbeeld bij Buurcentrum de Lorzie aan het Marktplein (officieel aangemerkt als opvang) of Gingers Eten & Drinken. De rookwolken waren tot in de wijde omgeving te zien.

De woning is een voormalig burgemeestershuis. Het historische pand is ook een gemeentelijk monument. Deze buurtbewoner moest worden geëvacueerd. Dit hoorde hij via een belletje van zijn vrouw: "Zei zei: 'Er staat een huis in de fik! We moeten ons huis uit'!"



Tekst loopt door onder de video

Kijk hier de livestream terug:



Tekst loopt door onder de video.

Bekijk hier de update van de Veiligheidregio (21:00 uur):

💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003