Hele nacht arts paraat in buurthuis voor omwonenden grote brand Wormerveer

WORMERVEER - Omwonenden van de grote brand aan de Zaanweg in Wormerveer die zich niet lekker voelen omdat ze kunnen de hele nacht bij een arts in buurtcentrum De Lorzie terecht.

Dat meldt Johan Knopjes, voorzitter van de stichting achter buurtcentrum De Lorzie aan NH Nieuws. In zijn buurtcentrum aan het Marktplein, op een kilometer vande brand, worden bewoners opgevangen die vanavond vanwege de brand of de rookontwikkeling hun huis uit moesten.

De brand brak rond 18.30 uur uit, maar is nog altijd niet 'meester'. Rond 23.00 uur verwachtte de brandweer nog zo'n vier á vijf uur nodig te hebben om de vlammen te bedwingen, en stuurde net als eerder op de avond een NL-Alert uit.

Ambulancebroeders

"De arts is nu even met iemand, medicijnen halen", vertelt Knopjes. "Maar er zijn hier wel twee ambulancebroeders." Het medisch personeel kijkt allerminst werkloos toe. "Net kwamen er nog drie mensen binnen die zich hebben na laten kijken voor rookinhalatie."

De brandweer roept mensen die last hebben van rook in huis, onderdak bij vrienden of familie te zoeken.

Op dit moment zitten er ongeveer tien mensen in De Lorzie. Het Rode Kruis staat klaar om eventueel veldbedden neer te zetten voor de geëvacueerden, vertelt de voorzitter. "Misschien gaan ze naar hotels, maar als het nodig is, ben ik hier tot acht of negen uur."

Ook de beheerder van de Facebook Wormerveer volgt de ontwikkelingen rond de brand op de voet. "Er staan nu twee ambulances buiten", zegt hij tegen NH Nieuws. "En het Rode Kruis is er, maar het is nog niet heel druk."

De brand brak rond 18.00 uur uit, maar bleek in de loop van de avond zeer moeilijk te blussen. Een onbekend aantal woningen aan de Zaanweg en in de Goudastraat, achter het brandende pand, is ontruimd. Er is niemand gewond geraakt.