KERKRADE - Mike Snoei heeft een frustrerende avond achter de rug. De trainer van Telstar zag zijn ploeg met 3-0 verliezen tegen Roda JC en baalde vooral van de geïncasseerde doelpunten.

Die vielen allemaal uit dode spelmomenten. "Het eerste half uur hadden we geen problemen, terwijl we dachten dat het zou gaan stormen hier," aldus Snoei. "Kijk die vrije trap in de hoek", doelend op de 1-0. "Die bal gaat er met drie stuiten in, in de hoek van de keeper. Die moet Wesley zo oprapen! Dan is de wedstrijd snel voorbij."

Lees ook: Telstar beleeft Limburgse avond om snel te vergeten

Wesley Zonneveld zelf over dat moment: "De organisatie stond niet goed, maar die bal moet ik gewoon hebben. Ik zag de bal heel laat komen." Veel zin in de lange rit naar Velsen-Zuid vanaf Kerkrade had de keeper niet. "Er zal weinig gelachen worden in de bus. Deze reis duurt wel extra lang."