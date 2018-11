Telstar beleeft Limburgse avond om snel te vergeten

KERKRADE - In een koud Kerkrade heeft Telstar met 0-3 verloren van Roda JC. De ploeg van trainer Mike Snoei maakte geen moment aanspraak op punten.

Rechtsback Rodney Lopez Cabral kreeg vrijdagochtend te horen dat zijn rode kaart van vorige week tegen FC Den Bosch was ingetrokken. Daardoor was hij niet meer geschorst voor de wedstrijd van vrijdag. Dat kwam niet slecht uit voor trainer Mike Snoei, die zijn ploeg zoals vaker dit seizoen met vijf verdedigers de wei instuurde.

Achterstand voor Witte Leeuwen

De ploegen waren in het begin van de eerste helft goed aan elkaar gewaagd. De Limburgers voerden na een paar speldenprikjes van Telstar de boventoon in de wedstrijd. Toch was het op wat kleine kansen na geen hoogstaand duel. Mario Engels trok zich daar niks van aan, de Duitse aanvaller van Roda JC zat lekker in zijn vel. Nadat hij twee keer bijna scoorde, was het zeven minuten voor rust raak. Zijn vrije trap van ver miste iedereen, behalve het doel. Doelman Wesley Zonneveld was daar niet op berekend en bleef aan de grond genageld staan: 1-0.

Knullige strafschop

Donny van Iperen zorgde ervoor dat het daar niet bij bleef. De verdediger maakte een overtreding in het rechterhoekje van het strafschopgebied, op de achterlijn. Door die domme sliding, waarbij hij Mart Remans meenam, verdubbelde Engels de voorsprong van Roda JC door de strafschop te benutten. Zo rustten beide ploegen met een 2-0 stand. Overigens was het erg rustig op de tribune in Kerkrade.

Tweede helft

Zou Telstar-trainer Mike Snoei boos zijn geworden in de rust? Hoe dan ook, Van Iperen bleef achter in de kleedkamer en invaller Dylan Mertens kon zichzelf direct laten zien. Zijn harde schot kon maar net worden gestopt door doelman Tom Muyters, die de bal over tikte.

3-0

Aan de hoop die de Velsenaren nog hadden kwam al snel een einde. Waar Zonneveld de eerste vrije trap nog kon stoppen door een verraderlijke stuitbal weg te stompen, had hij op de tweede geen antwoord. Op de rand van de zestien schoof invaller Mitchel Paulissen de bal slim onder de springende verdedigers door.

De resterende minuten was het uitzitten geblazen voor de meegereisde supporters van Telstar, dat door de 3-0 nederlaag nu de 14e plek bezet.

Opstelling Roda JC: Muyters, Dijkhuizen (Paulissen/46), Jensen, Van Eijma, Vansteenkiste, Verburgh (Zotti/82), El Makrini, Souren, Milts, Remans, Engels (Schlösser/54)

Opstelling Telstar: Zonneveld, Cabral, Van Huizen, Van Iperen (Mertens/46), Van Heertum, Brito, Najah, Korpershoek, Ondaan, Scott (Sno/73), El Idrissi (Van Haaren/62)