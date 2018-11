Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Buurman brand Wormerveer: "Mijn vrouw belde: 'we moeten het huis uit'!" Foto: NH Nieuws

WORMERVEER - Vanwege de hevige brand en rookontwikkeling in het historische pand in Wormerveer moesten omwonenden worden geëvacueerd. Erik Kolkman woont er vlakbij en werd gebeld door zijn vrouw. "Er staat een huis in de fik! We moeten het huis uit!"

Lees hier meer over de grote brand aan de Zaanweg. Op het moment dat zijn vrouw belde, was Kolkman bij de garage. Hij hoopt dat hij vannacht nog zijn woning in mag en anders zal hij moeten blijven slapen in dit buurthuis. Tekst loopt door onder de video:

Opvang

Omwonenden worden opgevangen op meerdere locaties. Zo'n twintig mensen kregen koffie en thee aangeboden in restaurant Gingers. "Dat hoor je te doen voor de buurt. Een kopje koffie is het minste wat ik kan doen", zegt een medewerker van het restaurant tegen NH Nieuws. Lees ook: Straat ontruimd vanwege grote brand Wormerveer: "Enorm veel rook"