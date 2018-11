Deel dit artikel:













Straat ontruimd vanwege grote brand Wormerveer: "Enorm veel rook" Foto: Hans Zwaneveld / Inter Visual Studio

WORMERVEER - De Goudastraat in Wormerveer is gedeeltelijk ontruimd vanwege de grote hoeveelheid rook die vrijkomt bij de brand aan de Zaanweg. De brand in de woning is nog niet onder controle.

"Er is zoveel rook dat mensen hun huis uit moeten", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio tegen NH Nieuws. Ook worden er metingen gedaan in wijk om te kijken hoeveel koolmonoxide is vrijgekomen. Er is een persoon met medische klachten naar het ziekenhuis gebracht. In de woning waar de brand woedt, zijn geen mensen aanwezig en zijn ook geen slachtoffers gevallen. Opvang

Omwonenden worden opgevangen op meerdere locaties. Zo'n twintig mensen kregen koffie en thee aangeboden in restaurant Gingers. "Dat hoor je te doen voor de buurt. Een kopje koffie is het minste wat ik kan doen", zegt een medewerker van het restaurant tegen NH Nieuws. Ook in buurtcentrum Lorzie worden mensen opgevangen. Lees ook: Brand in Wormerveer nog niet onder controle: houd ramen en deuren gesloten Er staan veel houten gebouwen direct naast het pand. De brandweer probeert zo min mogelijk zuurstof in het brandende gebouw te krijgen. Daarvoor wordt water met hoge druk het pand in gespoten zodat het gebouw niet open hoeft. Het vuur is nog niet overgeslagen op naastgelegen panden. De brand brak rond 17.00 uur uit. Daarna werd direct groot alarm geslagen door de hulpdiensten. Rond 18.40 uur werd een NL-Alert verstuurd naar omwonenden. Ook mensen in Krommenie en Wormer hebben die ontvangen. Historisch pand

De brandende woning is een voormalig burgemeestershuis. Het historsiche pand is ook een gemeentelijk monument. Whatsapp ons!

