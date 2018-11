Dorpswerk komt met handleiding 'Hoe begin ik een eigen buslijn'

HOOGKARSPEL - Vereniging Dorpswerk heeft vanmiddag in Hoogkarspel een brochure gepresenteerd met tips hoe je een eigen buslijn kunt beginnen. Aan de hand van een korte handleiding kunnen dorpen of regio's waar niet-rendabele lijnen verdwijnen, zelf wat nieuws beginnen om de mobiliteit van de bewoners op peil te houden.

In het boekwerkje staan een aantal voorbeelden van plaatsen waar al van dat soort lokale buslijnen zijn ontstaan. De Hugohopper in Heerhugowaard staat vermeld, maar ook lijn 438 in West-Friesland. "Mobiliteit is ontzettend belangrijk", zegt Wil Spanjer van Dorpswerk Noord-Holland over die projecten, "We hebben het hier over aanvullend vervoer voor ouderen maar ook voor schoolgaande kinderen."

Praktische tips

De brochure kan helpen om op het juiste spoor te komen. Er staan naast praktische tips ook andere organisaties in die kunnen helpen bij het opstarten van een buslijn. "Het is nu eenmaal de realiteit dat de onrendabele lijnen verdwijnen", zegt Spanjer van Dorpswerk Noord-Holland, "Ik denk dat mensen daar op zich wel begrip voor hebben maar als je in een dorp woont en de bus of bushalte verdwijnt dan is dat wel erg lastig."

De handleiding is niet het enige waar in de brochure over geschreven staat, ook andere alternatieven en duurzame oplossingen komen aan bod. De presentatie van de folder was vanmiddag tijdens het PlattelandsParlement in het gemeentehuis van Drechterland. Vanuit gemeentes, dorpsraden en andere organisaties waren zo'n 110 belangstellenden naar Hoogkarspel gekomen om mee te praten over acutele onderwerpen zoals woningbouw en zorg.