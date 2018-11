Buurtbus compleet verrast door plannen voor vaste buslijn

ENKHUIZEN - De gemeente Enkhuizen wil kijken of de vaste buslijn 138 van Connexxion weer terug kan komen. En daar is buurtbusvereniging WASE op z'n zachts gezegd nogal verbaasd over. Ed Schoonhoven, voorzitter van WASE moest het bericht uit de media vernemen. "Waarom hebben ze ons niet even gebeld?"

Buurtbus WASE rijdt in het oostelijke deel van West-Friesland en komt op plekken waar verder geen andere bussen rijden.

De organisatie werd zo'n vier jaar geleden opgericht toen vaste buslijn 138 van Connexxion verdween. Intussen is de buurtbusvereniging flink gegroeid met drie buslijnen, 55 vrijwilligers en zo'n 60 duizend passagiers per jaar.

Niet gebeld

Ed Schoonhoven snapt dan ook niet dat zijn vereniging niet is gebeld door de politiek in Enkhuizen over de plannen om de vaste buslijn 138 weer nieuw leven in te blazen. "Wij zijn heel druk geweest om de dienstregeling sluitend te krijgen. We rijden nu met twee busjes tegelijk in de spits om te voorkomen dat we meer dan 8 passagiers in een busje vervoeren. En dan horen we nu dat we wel kunnen stoppen."

Margreet Keesman, fractievoorzitter van de SP, snapt Schoonhoven wel, maar wil benadrukken dat ze heel blij zijn met de buurtbus. "Ik zal Ed Schoonhoven wel even bellen over de plannen. Wij horen dat de buurtbus 65 duizend passagiers heeft vervoerd het afgelopen jaar en dat rechtvaardigt het plan om een vaste buslijn terug te laten komen."



Verwarring

Ze ziet in eerste instantie mogelijkheden om de vaste buslijn vooral in de spits in te zetten en de buurtbus in de overige uren te laten rijden. Maar daar ziet Schoonhoven geen heil in. "Op dit moment niet nee. Wij hebben geen 65 duizend, maar 60 duizend mensen vervoerd het afgelopen jaar en ik denk niet dat dat genoeg is voor de herinvoering van een vaste buslijn."

De gemeente Enkhuizen gaat eerst in gesprek met de provincie en de omliggende gemeenten over de plannen.