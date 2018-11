Winnaar Hilversum Verlicht bekend: innovatieve feestverlichting op geluidsgolven

HILVERSUM - Het ontwerp van Tijdmakers/Fosfor Design heeft de wedstrijd Open Oproep Hilversum Verlicht gewonnen. "Briljant: geluidsgolven als uitgangspunt voor feestverlichting in het centrum", aldus de jury.

Dit plan beeldt volgens deze video de geluidsgolven uit die symbool staan voor de mediastad Hilversum. Dit idee paste volgens de jury het beste bij de stad Hilversum.

Feestelijk

"Het is feestelijk en decoratief, maar biedt ook veel kansen op vernieuwing. Door de combinatie van projectie, klassieke straatverlichting en led-tubes is het plan snel toepasbaar en goed af te stemmen op de wensen van ondernemers en andere stakeholders in het centrumgebied”, aldus de beoordelingscommissie.

Lees ook: Straatverlichtingsontwerpen Hilversum Verlicht krijgen vanavond podium

Tijdmakers/Forfor Design versloeg Forces for Architecture er Studio Arjen van der Cruijsen af. "Doorslaggevend was het feit dat gezien de zeer hoogwaardige plannen van de drie ontwerpers de context waarin deze plannen tot stand zullen komen cruciaal is." Vanaf nu wordt er hard gewerkt aan de uitvoering van het ontwerp.