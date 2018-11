Straatverlichtingsontwerpen Hilversum Verlicht krijgen vanavond podium

HILVERSUM - De drie ontwerpen die zijn doorgedrongen tot de 'finale' van de wedstrijd Hilversum Verlicht worden vanavond gepresenteerd in het Raadhuis in Hilversum. De ontwerpers leggen uit - en laten zien - wat ze hebben bedacht.

De ontwerpen zijn al twee weken in het Dudok Architectuur Centrum te zien, maar vanavond wordt er meer over doorgepraat, legt Indira van 't Klooster van het centrum uit. "Oftewel: waarom doen we het? Met wat meer context."

Lees ook: Nieuw straatverlichtingsontwerp Hilversum moet uniek zijn: "We pakken het anders aan"

De bijeenkomst begint vanavond om 19.30 uur en is in de Burgerzaal van het Raadhuis. Om 22.00 uur is het afgelopen. Iedereen is welkom om er bij te zijn. Hieronder nog een keer de ontwerpen op een rijtje:

Studio Tijdmakers & FosforDesign (geluidsgolven)

Dit plan beeldt volgens deze video de geluidsgolven uit die symbool staan voor de mediastad Hilversum.

Studio Arjen van der Cruijsen (pixels)

De pixel - een gekleurde punt - is voor deze studio de bouwsteen om alle lichtontwerpen mee te beginnen. Op de eigen website legt Arjen van der Cruijsen uit wat ermee wordt bedoeld. Het ontwerp brengt verhalen uit Hilversum samen. En daarnaast: Word zelf een pixel door een kunstinstallatie.

Forces for Architecture (natuurverschijnselen)