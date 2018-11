Handelen met gesloten portemonnee tijdens eerste Hollands Kroonse Beursvloer

WIERINGERWAARD - In Wieringerwaard is de eerste beursvloer van Hollands Kroon gehouden voor bedrijfsleven, verenigingen en clubs. De partijen kunnen, zonder dat er voor betaald hoeft te worden, veel aan elkaar hebben. De subsidiepotjes bij de gemeentes raken steeds leger en dus zijn bedrijfsleven en vrijwilligerswerk steeds meer op elkaar aangewezen.

"De tijd van hand op houden ligt achter ons", zegt Ivo de Block van de Hollands Kroonse Uitdaging. "Er wordt veel bezuinigd en daar hebben verenigingen en clubs mee te maken. Wij proberen de dingen anders te regelen zodat de voorzieningen in de gemeente wel op peil blijven."

Lees ook: 'Speeddates' voor maatschappelijke organisaties en ondernemers in Alkmaar zorgt voor veel matches

De 'matches' die gemaakt worden kunnen op allerlei gebieden zijn. Zo waren er mensen op zoek naar een bedrijf die visitekaartjes kon maken. Die werd gevonden en bood ook nog wat extra flyers aan. Maar ook voetbalvereniging Succes uit Hippolytushoef en Humanitas wisten elkaar te vinden. Die laatste was op zoek naar ruimte voor een bijeenkomst, de club bood de kantine aan.

Vervolg

"Het is hartstikke mooi dat dit soort matches tot stand komen", zegt De Block. De middag werd gehouden in de Oude School in Wieringerwaard. "We zijn zeer tevreden over deze eerste beursvloer. Het was een leuke en dynamische middag. We hebben twintig matches gemaakt, dus dit krijgt zeker een vervolg!"