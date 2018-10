'Speeddates' voor maatschappelijke organisaties en ondernemers in Alkmaar zorgt voor veel matches

ALKMAAR - Voor de zevende keer organiseerde Stichting de Waaier donderdag De Beursvloer in het AFAS Stadion in Alkmaar. De Beursvloer is een evenement waarbij maatschappelijke organisaties en ondernemers met elkaar in contact komen.

Dit jaar was het een bijzondere editie. De Waaier viert dit jaar namelijk het vijftienjarig jubileum. "We hebben een puberleeftijd bereikt. We hebben al veel gedaan, worden een beetje volwassen, maar hebben vooral nog een mooie toekomst voor ons", aldus het bestuur van de stichting. Dat meldt onze mediapartner AlkmaarCentraal.nl

Verbinding

Voorafgaand aan de officiële opening kwamen de burgemeesters van Alkmaar, Piet Bruinooge, en Langedijk, Leontien Kompier, nog even aan het woord. Bruinooge nam als eerste het woord: "De verbinding tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties maakt het zo goed. Vorig jaar waren er 554 matches, een heel mooi aantal. Ik ben er trots op dat we dit als regio voor elkaar krijgen."



Zelf heeft de Alkmaarse burgemeester een paar jaar geleden ook meegedaan, hij reed rond in een Jaguar en vervoerde ouderen: "Dat was een leuke ervaring", vertelt hij.

Matches maken

Voorzitter van de Waaier, Monique Spaansen had de eer om De Beursvloer 2018 officieel te openen. Ze sloeg op een gong, en er werd een lint doorgeknipt. "Matches maken maakt gelukkig, dus ik vind het heel mooi om daaraan bij te dragen vanuit het bestuur", vertelt zij. "Dit laat zien dat we heel sterk zijn met z'n allen."



Eén van de deelnemende organisaties was Philadelphia, een organisatie die mensen met een beperking ondersteunt. De aanwezige medewerkers vonden het evenement 'erg leerzaam'. "We komen in contact met anderen en maken zo verbinding. Daar leren we veel van". Ook door de andere organisaties werd De Beursvloer als een mooie en doeltreffende dag ervaren.