Grijze geboortegolf op komst: 'Laat de zeehonden met rust'

DE KOOG - Zeehondencentrum Ecomare op Texel roept strandbezoekers op zeehondenpups met rust te laten. Zeehondencentra starten een speciale campagne, want er is een geboortegolf op komst van de grijze zeehond. Door afstand te houden van de dieren kan onnodige opvang worden voorkomen.

Langs de Nederlandse kust worden in de kerstperiode honderden grijze zeehondenpups geboren. Het is ook een tijd van het jaar waarin er veel zeehondenpups in de opvangcentra belanden door bemoeienis van mensen. In veel gevallen lijkt het erop dat opvang voorkomen had kunnen worden door de dieren rust te geven.

De Nederlandse zeenhondencentra, waaronder Ecomare, waarschuwen: 'Ervaring leert dat de witte pups iedere winter regelmatig in aanraking komen met mensen. Vandaar de oproep de witte zeehondenpups en hun moeders met rust te laten tijdens de zoogperiode.'

Huilen

'Grijze zeehonden worden met een witte vacht geboren en blijven de eerste 3 weken op het land liggen. Als de moederzeehond gaat vissen en de pup tijdelijk alleen is, kan het jong een klaaglijk geluid gaan maken. Mensen associëren dit met huilen en denken dan soms dat het dier in nood is.'

Tip: bij twijfel is het goed het dichtstbijzijnde opvangcentrum te bellen. De verzorgers zullen dan de situatie beoordelen. De centra blijven zich inzetten voor zeehonden die daadwerkelijk in nood zijn.