Dood zeehondje aangespoeld bij strand van Groote Keeten

GROOTE KEETEN - Op het strand van Groote Keeten, in de kop van de provincie, is een dode grijze zeehond aangespoeld. Het gaat om een pup van vermoedelijk slechts een paar weken oud.

Zielig, maar volgens het Reddingsteam Zeedieren Nederland (RTZ) ook bijzonder. "Dat gebeurt zelden zo vroeg, omdat het geboorteseizoen in Nederland pas in december begint." Vermoedelijk komt het dier daarom van de Schotse of Engelse kust, waar de eerste grijze zeehonden al wel zijn geboren.

Verdronken

Waarschijnlijk is het zeehondje verdronken. "Dat klinkt raar, maar de pups van een grijze zeehond kunnen zeker de eerste drie weken niet of nauwelijks zwemmen", zo schrijft RTZ. "Dat komt door hun zware witte vacht."

Normaal gesproken blijven de dieren dan ook aan land, terwijl ze melk drinken bij hun moeder. Pas als ze gaan verharen en de moeder hen 'in de steek heeft gelaten', gaan ze zelfstandig het water in om vis te vangen.

'Niet terugrollen!'

RTZ raadt dan ook af om zeehondenpups terug in het water te duwen. "Het beestje ligt niet voor niets op de kant." De reddingsdienst maakte ooit mee dat een melder een jonge pup op een dijk zag liggen en het dier terug in zee rolde. "We troffen hierop een verdronken zeehondje aan, met zijn pootje tussen de basaltblokken. Niet doen dus!"