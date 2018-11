Toekomst van beschadigde kerk in Oosterblokker onzeker: "Reparatie is erg duur"

OOSTBLOKKER - De Onze Lieve Vrouw Visitatiekerk in Oosterblokker is nu al sinds november 2017 dicht. Het stucwerk van het plafond liet los en kwam naar beneden. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Stefan Bommer, vice-voorzitter van de Matteüs-parochie, vertelt aan NH Nieuws hoe de zaken er nu voor staan.

"In de kerk die tot de parochiegemeenschap - met Hoorn, Zwaag en Westwoud - hoort, is nu al meer dan een jaar geen dienst meer geweest. Het herstellen van het plafond gaat erg veel geld kosten, het bedrag wordt geschat op 60.000 euro. De kerk heeft dit niet zomaar liggen", vertelt hij.

De Stichting Dorpsveiling heeft toegezegd een bedrag te willen bijdragen. Ook is de gemeente Drachterland bereid om 10.000 euro te betalen. De kerk kan bij een particulier tegen een geringe rente zo'n 30.000 euro lenen. Maar voor alles boven de 10.000 euro heeft de kerk toestemming nodig van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

De oorzaak van het loslaten van het stucwerk is niet bekend. "Er wordt veel onderzoek gedaan, maar tot zover is hier geen duidelijkheid over. Niet alleen het plafond is aan herstel toe, want ook de wanden moeten gedaan worden. Door het zout dat in de stenen verwerkt zit, zijn er scheuren ontstaan. Ook voor dit herstel is erg veel geld nodig," aldus Bommer.

Genoeg bezoekers

Ook moet er gekeken worden naar de verwachte bezoekersaantallen. Als deze blijven afnemen, moet de kerk zich afvragen of het nog wel zin heeft om het gebouw te herstellen. Het grootste deel van de bezoekers die de Oosterblokker kerk bezochten, gaan nu naar Westwoud.

Het bestuur van de kerk hoopt nog dit jaar inzicht te krijgen in de toekomt van de Onze Lieve Vrouw Visitatiekerk.