Dak afgebrande Corneliuskerk Limmen dicht: "Laat de witte Kerst maar komen" Foto: NH Nieuws/ Anne Klijnstra

LIMMEN - Weer een hoogtepuntje bij de herbouw van de Corneliuskerk in Limmen: het dak is gedicht. Door brand in mei werd de kerk deels verwoest. Maar vandaag was er dus een klein feestje te vieren.

Op 3 mei verwoestte een grote brand de monumentale Corneliuskerk in Limmen. Het dak en het interieur gingen grotendeels verloren. De afgelopen maanden is alles op alles gezet om het kerkdak voor de Kerst dicht te krijgen, zodat wind en neerslag buiten de deur gehouden kunnen worden. Lees ook: Zeer grote brand verwoest Corneliuskerk Limmen: "Het is vreselijk triest" En dat is gelukt: vandaag werd het dak gesloten. Althans, op een luik na waar later nog bouwmaterialen door aangevoerd gaan worden voor het herstel van de binnenkant van de kerk. "We hoopten dat het dak voor Kerst dicht zou zijn", vertelt pastor Johan Olling. "En daar zijn we nu getuige van." "De 30.000 leien moeten ook nog op het dak en daar beginnen ze volgende week mee. Dat zal ook voor de feestdagen gaan lukken." De steigers buiten en in de kerk zullen de komende maanden nog blijven staan. Dan worden de glas-in-lood ramen en de buitenmuren hersteld. Lees ook: Honderden beklimmen Corneliuskerk in Limmen: "Dit moet je gezien hebben" Binnen wacht ook nog een monsterklus: het pleisteren van de gewelven. Dat gaat veel tijd kosten waardoor de heringebruikname van de kerk iets is uitgesteld. Niet op 16 september, op de gedenkdag van de Heilige Cornelius, maar bij het begin van Advent (1 december 2019, red.) hoopt de pastor dat de bisschop de kerk opnieuw zal wijden. Bekijk hieronder de beelden terug van de verwoestende brand in de Corneliuskerk in Limmen. 💬 Whatsapp ons!

