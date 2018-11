Zaanstad wil het achterlaten van winkelwagentjes verbieden: 95 euro boete

ZAANSTAD - De gemeente Zaanstad wil hard optreden tegen mensen die her en der winkelwagentjes achterlaten. In de algemene plaatselijke verordening wordt mogelijk een verbod op het achterlaten opgenomen. Overtreding levert een boete van maar liefst 95 euro op.

De rondzwervende winkelwagentjes zorgen met name in de wijken Poelenburg en Peldersveld voor veel ergernis en een negatief straatbeeld. "Op dit moment is daar geen aanpak voor en staan de wagentjes soms weken of maanden in de wijken", aldus de gemeente. "Dat doet afbreuk aan de doelstelling om de wijken schoner te maken."

Een woordvoerder van de gemeente benadrukt dat het om een voorstel tot wijziging van de algemene plaatselijke verordening gaat en dat het plan nog door de gemeenteraad goedgekeurd moet worden. Hij verwacht dat met het plan ingestemd zal worden, wat betekent dat het verbod op 1 januari 2019 van kracht zal worden.

Handhaving

Handhavers moeten toezien op naleving van het verbod. In de wijken lopen nu al twee handhavers rond, maar tot nu toe hadden die niet de middelen om op te treden tegen het achterlaten van winkelwagentjes. Burgers die op heterdaad worden betrapt op het achterlaten van een winkelwagentje, kunnen dan een boete van 95 euro krijgen. "Kunnen", benadrukt de woordvoerder. "De toezichthouders beoordelen natuurlijk of iemand boodschappen naar een verderop geparkeerde auto brengt of andere plannen met het wagentje heeft."

Niet alleen burgers worden op hun verantwoordelijkheid gewezen. "Het verbod maakt het ook mogelijk bestuursrechtelijk op te treden tegen winkeleigenaren. Zij zullen hun winkelwagentjes actief moeten terughalen en voorzien van een herkenningsteken."