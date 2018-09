Joris wint 90 seconden gratis winkelen en doneert 'buit' aan zieke kinderen

ZUID-SCHARWOUDE - Een prijs winnen van negentig seconden gratis shoppen bij de Action. Sommige mensen zouden direct naar de vele beeldjes en tekstbordjes die de winkelketen rijk is sprinten, maar Joris Mulder uit Zuid-Scharwoude besloot zijn tijd anders te besteden: hij verzamelde cadeautjes voor zieke kinderen op de kinderafdeling van het Noordwest-ziekenhuis in Alkmaar.

Toen Joris de prijs bij radiozender 538 won, wist hij meteen dat hij de kostbare 'shopseconden' niet aan zichzelf zou besteden. "Mijn neefje was ook ziek van de winter en lag lang in het ziekenhuis", legt Joris zijn beweegredenen uit aan NH Nieuws. "Kinderen kunnen dit beter gebruiken. Dat dit ze een beetje opvrolijkt. Dat vind ik belangrijker dan dat ik een tweede tosti-ijzer krijg."

In totaal gooide Joris voor 339,44 euro aan speelgoed in zijn winkelwagen. Via een oude buurvrouw van zijn vriendin kwamen zij op de kinderafdeling van het Alkmaarse ziekenhuis terecht. Daar gaf hij de grote kar vol met cadeaus aan de zusters.

De kindervriend werd nog gevraagd of hij zelf op de kinderafdeling wilde om cadeaus uit te delen, maar dat weigerde hij. "Dan breekt mijn hart", vertelt hij. "Geven jullie het maar aan de kinderen. Jullie moeten een vriendschapsband hebben met die kleintjes", was Joris zijn reactie op de vraag van de zusters.

Karmapunten

Noordwest-ziekenhuis in Alkmaar vindt het 'fantastisch' was Joris heeft gedaan. "We waren blij verrast!", aldus een woordvoerder. Joris zijn karma zit voor de rest van zijn leven goed, maar daar ging het de Zuid-Scharwoudsnaar niet om. "Ik heb heel veel goede reacties gekregen. Dat is toch ook een hele grote prijs!"

Benieuwd naar hoe Joris door de Action rent? Op dit filmpje is de kindervriend als tweede aan de beurt!