Gemeenten betreuren onrust rondom aanbesteding gesloten jeugdzorg

HEERHUGOWAARD - De achttien gemeenten die gisteren tegenover jeugdzorgaanbieder Parlan in de rechtbank stonden, hebben bij monde van woordvoerder John Does laten weten dat zij de maatschappelijke onrust rondom de aanbesteding van de gesloten jeugdzorg betreuren.

De gemeenten besloten eerder dit jaar de aanbesteding van de jeugdzorg weg te halen bij Transferium/Parlan en te gunnen aan het Zuid-Hollandse Horizon. De vrees is dat een deel van de jongeren die nu nog zorg krijgt in Noord-Holland, straks moet verhuizen naar het zuiden.

'Verhoudingen op scherp'

Daarom stonden de gemeenten en Parlan gisteren tegenover elkaar in de rechtszaal. Daar raakten beide partijen hard met elkaar in de clinch.

Lees ook: Brandbrief van zorginstelling Transferium: 'Laat de jongeren hier!'

Woordvoerder en wethouder John Does noemt de gang naar de rechter spijtig. "Het kort geding en de bewegingen van Parlan zetten de verhoudingen met de gemeenten op scherp. We hebben echter een grote gemeenschappelijke drijfveer: we willen beiden het beste voor deze groep kwetsbare jongeren. Elk kind verdient een toekomst."

Wie zijn de jongeren waar het allemaal om gaat?

De jongeren zijn allemaal afkomstig uit Noord-Holland en zijn volgens ouders, jeugdrechtadvocaten en andere betrokkenen alleen gebaat bij zorg in hun eigen regio. Door de aanbesteding dreigen vijftig van de 72 kinderen die in de gesloten instelling zitten, uit hun omgeving gehaald te worden. Velen van hen zijn vaak jarenlang blootgesteld aan trauma's, zoals mishandeling, verslaving, loverboyproblematiek en seksueel misbruik.

Als het aan de gemeenten ligt, gaan zij zo snel mogelijk met Horizon als Parlan om de tafel om afspraken te maken over de zorg. "De onzekerheid en onrust van de jongeren, ouders, personeel en andere betrokkenen, moeten we nu zo snel mogelijk wegnemen. Beide aanbieders hebben aangegeven zich hier voor in te willen zetten. We hebben het volste vertrouwen dat we er samen uitkomen", zegt Does daarover.

De rechter doet op 5 december uitspraak in de zaak over de aanbesteding.