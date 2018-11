Deel dit artikel:













Jongeren uit gesloten jeugdzorginstelling willen niet naar Zuid-Holland Foto: Parlan

HEERHUGOWAARD - Noord-Hollandse jongeren die bij jeugdzorginstelling Transferium in Heerhugowaard zitten, willen niet buiten de regio worden geplaatst. Dat dreigt te gebeuren omdat de intensieve jeugdzorg is aanbesteed aan zorgaanbieder Horizon in Zuid-Holland. Om dat te voorkomen spande Transferium een kort geding aan. De jongeren sluiten zich daar nu bij aan.

50 van de 72 kinderen die in de gesloten instelling zitten, dreigen uit hun omgeving gehaald te worden. Het kort geding werd aangespannen tegen de achttien gemeenten die de zorg aan Horizon hebben gegund. Lees ook: Zorgminister zet vraagtekens bij aanbesteding gesloten jeugdzorg: "Denkbaar dat het niet deugt" Er zijn veel zorgen over het lot van de jongeren. Als ze naar Zuid-Holland moeten, is een bezoek van hun ouders soms lastig. Als ze in Transferium blijven wonen, is bezoeken makkelijker omdat ze in de buurt zitten. "De jongeren van Transferium vinden het schandalig" dat Horizon de gunning heeft gekregen, staat in een processtuk dat bij het kort geding ook behandeld zal worden. De zaak dient volgende week.