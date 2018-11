Anne Frank Huis na twee jaar verbouwen opnieuw geopend

AMSTERDAM - Het Anne Frank Huis wordt vandaag na twee jaar renoveren officieel geopend door koning Willem-Alexander. De make-over, die 11,5 miljoen euro heeft gekost, was nodig omdat jonge bezoekers het verhaal van de jodenvervolging en de vernietigingskampen niet meer goed kennen. "Zelfs hun grootouders zijn van na de oorlog", zegt algemeen directeur Ronald Leopold.

Aan het Achterhuis, waar de jonge joodse Anne aan haar beroemd geworden dagboek begon, is weinig veranderd, legt Leopold uit. Maar de opzet van het museum is veranderd. De looproute is chronologisch gemaakt, er wordt meer uitgelegd en - waar het museum aanvankelijk huiverig voor was - er is een audiotour ingevoerd. "Daarmee geven we een toelichting zonder de leegte aan te tasten", zegt Leopold.

Leegte

Hij doelt op het ontbreken van meubels in het pand. Die waren geroofd na het wegvoeren van de onderduikers. Na zijn terugkeer in Nederland was het de wens van vader Otto Frank dat de kamers leeg zouden blijven. "De leegte geeft aan dat Anne er niet meer is. Maar ook dat Amsterdam een leegte in zich draagt; de stad heeft 70.000 van zijn inwoners verloren."

Ook de dagboekzaal is vernieuwd en herbergt een onzichtbare hoeveelheid techniek ter bescherming van Anne's manuscript. Het ligt tentoongesteld in een dubbelwandige vitrine, in een geklimatiseerde en trillingsvrij gemaakte ruimte.

Geen rijen meer

Tijdens de verbouwing bleef het museum open en werden bezoekers soms tijdelijk om ruimtes heen geleid waar werd gewerkt. "Het was lastig om open te blijven, zowel voor publiek als medewerkers, maar we zijn trots en opgelucht dat het is gelukt", aldus Reus-Deelder. De beruchte lange rijen voor het Anne Frank Huis horen ook tot het verleden, dankzij een systeem van kaartjes met een tijdslot die alleen online kunnen worden gekocht. Per kwartier kunnen zo tachtig à negentig bezoekers naar binnen.

Het museum trekt ruim 1,2 miljoen bezoekers per jaar. De nieuwe verplichte garderobe in de entreehal zorgt dat ze niet meer met hun tassen en natte jassen door de smalle gangen en trappen van het museum kunnen.