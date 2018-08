Anne Frank Huis en Rijksmuseum meest leerzame dagattracties

AMSTERDAM - Opnieuw staat het Anne Frank Huis bovenaan in de top-10 populairste leerzame dagattracties in 2018. Zo blijkt uit de vijfde editie van het Dagattracties Merkenonderzoek onder 1.600 Nederlanders. De toppositie wordt gedeeld met het Rijksmuseum Amsterdam.

Uit de analyse wordt verwacht dat het publiek van beide dagattracties de komende twee jaar sterk blijft groeien. Daarmee behoren het Anne Frank Huis en het Rijksmuseum tot de top-5 sterkste merken van de sector. De groeiverwachting van NEMO Science Museum zal waarschijnlijk ook sterk toenemen.



De afgelopen twee jaar raakten twee musea uit de Metropoolregio uit het zicht van het Nederlandse publiek: het wassenbeeldmuseum Madame Tussauds en het Hilversumse media-instituut Beeld en Geluid.



Menselijk lichaam

Het anatomische museum BODY WORLDS blijkt de meest gewaagde attractie in het land te zijn. De Amsterdamse attractie staat zelfs boven concurrent CORPUS. "Attracties over het menselijk lichaam vindt Nederland best spannend. Vandaar dat BODY WORLDS en CORPUS in de top-3 staan van de gewaagde attracties", aldus merkadviseur Hendrik Beerda.