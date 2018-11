Dakar-droom komt uit voor Marcel Piek uit Zwaagdijk

ZWAAGDIJK-WEST - Marcel Piek uit Zwaagdijk kan het eigenlijk amper bevatten, maar hij gaat begin januari meedoen aan de Dakar-rally in Peru. "Het is binnen mijn sport het hoogst haalbare en dan is het gewoon fantastisch als je dat voor elkaar kan krijgen."

Piek is nu 54 jaar en rijdt al sinds zijn 16e motor. Hij begon op de motorcrossbaan en heeft inmiddels ook veel ervaring in offroad en in het rally rijden. Hij is dan ook goed voorbereid op zijn avontuur in Peru.

"Begin januari gaan we erheen en dan is het twee weken lang, zo'n 12 uur per dag rijden." Hij weet dat hij niet de snelste is, maar daar gaat het volgens hem ook niet om. "Het is belangrijk om de juiste sporen te vinden en ook het navigeren is heel erg belangrijk. Als je een verkeerde afslag neemt, kost je dat veel tijd."

Piek neemt zo min mogelijk risico tijdens de rally. Het gaat hem vooral om het uitrijden. "Het is een jongensdroom die uitkomt. Ik ben er nu 24/7 mee bezig. Mijn kleding is al opgestuurd en aftellen is begonnen."

Geld

Meedoen aan de Dakar-rally is een dure grap. Het kost zo'n honderdduizend euro en om dat bedrag bij elkaar te krijgen valt niet mee. "Ik heb natuurlijk een eigen bijdrage, maar ik hoopte ook op een flink bedrag van sponsoren. Natuurlijk heb ik ook een flink bedrag gekregen, maar ik ben er nog niet. "

