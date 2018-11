Martien Jimmink klaar voor eerste Dakar Rally

KOLHORN - De 58-jarige Martien Jimmink kan niet wachten. Hij gaat zijn grote droom verwezenlijken door in januari deel te nemen aan de prestigieuze Dakar Rally.

De motorcoureur heeft als doel te finishen, want als hem dat lukt wordt hij de oudste Nederlander die dat ooit bereikt heeft. Hij is er klaar voor, maar heeft wel de nodige zenuwen voor de start. "Ik krijg meteen al een beetje kippenvel op mijn benen", biecht hij op. "Een droom waar ik 35 jaar over na heb gedacht en nu gaat het gebeuren."

Hij krijgt steun, vanuit zijn familie, maar ook van dorpsgenoten en racefanaten. "Ik heb driehonderd vesten verkocht aan mensen uit het dorp en fans", vertelt hij. "Ik denk: hoe kun je nou fan zijn van iemand van 58? Maar het is een eer om voor die mensen de finish te halen van de Dakar."

Voorzichtig

Als hem dat lukt gaat hij de geschiedenisboeken in en daarom zal hij niet te veel risico nemen in zijn rijden. "Ik ga wel preventief voorzichtig rijden, maar je moet gasgeven, anders kom je niet boven", legt hij uit. "De duinen in Peru zijn heel gevaarlijk. Twee meter naar links of naar rechts is het verschil tussen over de kop gaan of lekker naar beneden rijden."

Jimmink heeft zijn positieve mindset in eerdere rally's gebruikt om de finish te halen en ook voor de Dakar zal hij met een goede instelling aan de start verschijnen. De rally wordt verreden in Peru, van 6 tot en met 17 januari.