Overvaller berooft Amsterdamse slijterij met hakmes

AMSTERDAM - Een nog onbekende man heeft vorige maand op klaarlichte dag een slijterij in Amsterdam-Noord overvallen. Dat deed hij door de aanwezige medewerker te bedreigen met een hakmes.

Op 12 oktober kwam hij iets na 9.30 uur de zaak in winkelcentrum Boven 't IJ binnen. Bij de balie haalde hij zijn wapen tevoorschijn en eiste de inhoud van de kassa. De medewerker gaf hem die, waarop de overvaller rustig de winkel uitliep en het daarna op een rennen zette.

"Het is een beangstigende situatie, maar het lukt de medewerker wel om rustig te blijven", vertelt politiewoordvoerder Marijke Stor in Bureau NH. "Direct nadat hij het geld heeft gegeven, sloeg 'ie alarm. Maar hij is natuurlijk wel ontzettend geschrokken en daarom willen we graag weten wie die overvaller is."

Signalement

De dader is een getinte man met een slank postuur. Hij zou zo rond de 1.70 meter lang zijn en wordt geschat tussen de 25 en 30 jaar oud. Hij droeg een camouflagejas en een donkere broek.