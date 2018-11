VIDEO: slachtoffer rukt vuurwapen uit hand van snackbarovervaller

AMSTERDAM - Bij een snackbar aan het Galileiplantsoen in Amsterdam-Oost was eind oktober nogal een opmerkelijk overval. Twee mannen komen de horecagelegenheid binnen en bedreigen een medewerker met een vuurwapen. Als ze de meegebrachte tas vullen met geld, grijpt de medewerker het wapen en gooit het richting de overvallers.

De politie geeft de bewakingsbeelden vrij in het AT5-programma Bureau 020. Op de beelden is te zien hoe één van de overvallers direct op de toonbank springt en geld eist van de medewerker achter de kassa.

Wapen gegooid

Terwijl de overvallers hun tas met geld vullen, houden de twee overvallers de medewerker onder schot. Maar als een van hen even niet oplet, buigt het slachtoffer naar voren, grijpt het wapen en gooit het naar de verdachten toe. De overvallers schrikken en rennen de winkel uit. Ze vluchten allebei een andere kant op.

"De man schudde met zijn pistool; hij zag er bang uit. Ik was zelf ook bang, ik werd gek," vertelt de medewerker aan AT5. "Ik dacht: 'hij schudt zo erg, straks schiet hij uit met zijn vinger en dan ben ik kapot.' Het pistool kwam zo dichtbij. Ik had de kans het te pakken en dat heb ik gedaan."

"Raden ten zeerste af''

De Amsterdamse snackbarmedewerker moet lachen als hem de vraag wordt gesteld of hij het nog een keer zou doen. "Nee, ik zou het niet weer doen, geen tweede keer." En daar is de politie het mee eens. "Het is een heldhaftige daad, maar wij raden het mensen ten zeerste af om zo te handelen. Het had ook anders kunnen aflopen, dat is gelukkig niet gebeurd."

Signalementen

De politie is dringend op zoek naar de twee overvallers. De man met het pistool heeft een donkergetinte huidskleur, een normaal postuur en is ongeveer twintig jaar oud. Hij is tussen de 1,65 en 1,70 meter lang en heeft zwart haar. Die avond droeg hij een zwarte jas met capuchon en zwarte handschoenen.

De tweede verdachte is ook een man met donker getinte huidskleur. Hij is naar schatting 24 jaar oud. Hij heeft zwart haar een volle baard. Hij is tussen de 1,75 en 1,80 meter lang en draagt een bril. Die avond droeg ook hij een zwarte jas met capuchon en zwarte handschoenen. Ook had hij een donkere broek aan.