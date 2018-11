Vrijwilligers en organisatie Fjoertoer Egmond klaar voor een 'frisse' zesde editie

ALKMAAR - De Fjoertoer Egmond beleeft aanstaande zaterdag haar zesde editie en het belooft een 'frisse' te worden met een voorspelde temperatuur van drie graden. Het advies: draag meerdere laagjes en goede wandelschoenen. In aanloop naar het verlichte wandelevenement werden vandaag alle lampjes en andere spullen die nodig zijn gecontroleerd en ingepakt.

Ze zijn er klaar voor in de loods van Le Champion in Alkmaar. De organisatie van de Fjoertoer Egmond loopt vandaag nog een keer alle zaken langs die zaterdag nodig zijn voor bijvoorbeeld de stempelposten en de wandelroutes.

Lees ook: Fjoertoer Egmond verwacht voor het eerst meer dan 10.000 wandelaars

Aan het wandelevenement doen dit jaar meer dan 10.000 mensen mee, een record. Deze zesde editie belooft net als eerdere jaren een spektakel te worden. "Ik zal twee tipjes geven", vertelt organisator Tom Limmen. "De Slotweg in Egmond aan den Hoef wordt bijzonder, met een aantal mooie lichtacts. En vlak voor de finish in Egmond aan Zee hebben we een vuurspuwende draak op het strand en die wordt ook heel bijzonder."

Lees ook: Terugkijken: de vijfde editie van Fjoertoer in Egmond aan Zee

De Fjoertoer Egmond draait net als de andere evenementen van Le Champion op de inzet van honderden vrijwilligers. Ook bij de voorbereidingen zijn ze niet weg te denken. Vandaag pakten ze alle karren in die naar de verschillende locaties in Bergen en de Egmonden gaan.

Vrijwilliger Frits Wouda werkt al elf jaar mee en heeft ook alle Fjoertoers meegemaakt. "De omgang met de mensen en zorgen dat de evenementen draaien, dat houdt het leuk. Je spreekt dan heel veel mensen en het wordt een beetje een familie."

Zaterdagavond is de Fjoertoer Egmond vanaf 20.00 uur live te zien bij NH Events.