Fjoertoer Egmond verwacht voor het eerst meer dan 10.000 wandelaars

EGMOND AAN ZEE - De organisatie van de Fjoertoer Egmond verwacht voor de komende en zesde editie meer dan 10.000 deelnemers. De 'sprookjesachtige avondwandeltocht met tal van verrassende licht-, vuur- en geluidsacts' staat op zaterdag 24 november op het programma.

Terwijl de organisatie de acts langs de route verzorgt, trekken langs de routes woonachtige Egmonders in samenwerking met lokale kunstenaars alles uit de kast om hun woningen te verlichten en te versieren.

Zoals ieder jaar vertrekken deelnemers vanaf Hotel Zuiderduin, om van daaruit 6, 14, 19 of 26 kilometer te wandelen. Ongeacht de gekozen afstand eindigen alle deelnemers bij de strandopgang.

Family Fjoertoer

Voor het tweede jaar is er een speciaal arrangement voor gezinnen: de Family Fjoertoer, waarbij gezinnen een (kindvriendelijke) afstand van 6 kilometer afleggen. Hoewel er in deze categorie dit jaar 800 startbewijzen extra zijn vrijgegeven, zijn alle 1.800 kaarten inmiddels verkocht.

Dat geldt ook voor vrijwel alle startbewijzen voor de andere afstanden. Alleen voor de Bergen en strand-route (19 kilometer, Noord) zijn nog zo'n 200 plekken beschikbaar, vertelt Tom Limmen, eventmanager van Le Champion. Die deelnemers starten tussen 17.30 uur en 17.40 uur.

Met vrienden of collega's

Het is dit jaar voor het eerst mogelijk om je bijvoorbeeld met vrienden of collega's als groep in te schrijven. Dat scheelt invulwerk, omdat alle deelnemers uit dezelfde groep kunnen worden aangemeld.

Inmiddels zijn er iets meer dan 10.000 startbewijzen verkocht, vertelt Limmen. Inschrijven is mogelijk tot 12 november, maar vanwege het beperkte aantal resterende tickets, verwacht Limmen dat de verkoop eerder sluit.

Bekijk hieronder een sfeerimpressie van de Fjoertoer 2017.