Politie tast nog in het duister over "levensgevaarlijke" plofkraak Zaandam Foto: NH Nieuws

ZAANDAM - Een plofkraak aan de Vermiljoenweg in Zaandam legde afgelopen maandag het winkelcentrum en de omgeving urenlang plat. Getuigen zagen twee onbekende mannen wegrijden op een brommer, maar de politie ze nog niet te pakken gekregen. "We willen dit graag oplossen, want deze plofkraak was levensgevaarlijk."

Dat vertelt politiewoordvoerder José van Dijk in Bureau NH. Ze doelt daarmee op het feit dat een tweede explosief niet ontplofte en achterbleef bij de geldautomaat. De Explosieven Opruimingsdienst is de hele ochtend bezig geweest om deze te ontmantelen. Lees ook: Bewoners geschrokken van plofkraak in rustige wijk Zaandam: "Vind het beangstigend" "De daders hebben heel veel risico genomen", aldus Van Dijk. "Niet alleen voor de omstanders, maar ook voor zichzelf. Je kunt je afvragen of ze zich dat realiseren. Bovendien hebben ze, zoals we vaker zien, helemaal niks buitgemaakt." Barricade

De politie heeft al veel getuigen gehoord, maar tot op heden nog zonder succes. "We zijn nog op zoek naar mensen die mogelijk andere verdachte situaties hebben gezien, bijvoorbeeld eerder dat weekend. Ook lag er een eindje verderop, op het fietspad tussen De Weer en de Brigantijnstraat, een soort barricade van palets en stenen. Het kan zijn dat die er niks mee te maken heeft, maar het kan ook neergelegd zijn door de daders. Wij willen weten waar dat vandaan komt." 🚓 Weet jij meer over deze zaak?

Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000. Bekijk alle zaken uit Bureau NH hier terug.