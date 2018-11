Deel dit artikel:













Bewoners geschrokken van plofkraak in rustige wijk Zaandam: "Vind het beangstigend" Foto: NH Nieuws

ZAANDAM - De schrik zit er goed in bij omwonenden van de Vermiljoenweg in Zaandam. Een plofkraak vanmorgen vroeg legde het winkelcentrum en de omgeving urenlang plat. "Ik dacht: wat is hier nou aan de knikker, dit gebeurt toch alleen in de grote stad?"

Rond 05.15 ontplofte een explosief bij de pinautomaat naast de Albert Heijn XL. "Ik werd wakker van de politiehelikopter in de lucht", vertelt een omwoner aan NH Nieuws. "Ik loop hier elke ochtend met de hondjes, dus ik vind het wel een beetje eng dat het hier gebeurt." Ontmantelen

Een tweede exposief - intact - bleek nog aanwezig. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie is de hele ochtend bezig geweest om deze te ontmantelen. Lees ook: EOD brengt explosief tot ontploffing na plofkraak in Zaandam Bewoners zijn verbaasd dat dit in hun buurt kan gebeuren. "In het centrum snap ik het wel, maar dit is een rustige buurt," zegt een geschrokken bewoonster. "Ik vind het beangstigend. De volgende keer is het misschien mijn zaak", zegt de bloemenverkoper aan de overkant. Getuigen

De twee vermoedelijke daders zijn er op een scooter vandoor gegaan en de politie is op zoek naar getuigen. 💬 Whatsapp ons!

