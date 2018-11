'Levenslang voor hoofdverdachte van aanslag in Tadzjikistan waarbij Amsterdammer omkwam'

AMSTERDAM - (AT5) Hussein Abdusamadov, de hoofdverdachte van de aanslag op een aantal fietstoeristen in Tadzjikistan, is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Bij de aanslag op 29 juli van dit jaar kwamen vier mensen om het leven, onder wie een 56-jarige Amsterdammer.

Dat melden bronnen aan de NOS. Abdusamadov is de enige van de vijf aanslagplegers die nog in leven is. De man stond terecht samen met maar liefst vijftien anderen, die verdacht werden van betrokkenheid bij de aanslag. Twee van hen zijn veroordeeld tot zestien jaar cel, twaalf mannen hebben straffen tussen de anderhalf en twee jaar gekregen. Eén vrouw is wel veroordeeld, maar krijgt geen gevangenisstraf.

Het proces vond achter gesloten deuren plaats: zowel de familieleden van betrokkenen als de pers waren niet welkom.

Vier slachtoffers

Bij de aanslag afgelopen zomer kwamen in totaal vier fietsers uit een groep van zeven om het leven. Drie van hen waren op slag dood, het vierde slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. Naast de Amsterdammer, kwamen er twee Amerikanen en een Zwitser om. De vrouw van de omgekomen Amsterdammer raakte gewond.