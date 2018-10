Kim voltooit boek na aanslag in Tadzjikistan als "eerbetoon aan onze tijd samen"

AMSTERDAM - Kim Postma en René Wokke uit Amsterdam schreven een indringend boek over hun ervaringen als pleegouders voor jongeren die crisis-opvang nodig hebben. Ze schreven het boek samen, zoals ze ook de zorg voor hun zestien pleegkinderen deelden. Maar bij de presentatie van het boek is René zelf niet aanwezig: hij kwam om het leven bij een aanslag in Tadzjikistan in juli van dit jaar.

Het boek lag al grotendeels bij de drukker toen het stel aan hun laatste avontuur samen begon: ze wilden van Bangkok naar Teheran fietsen. De rit had een feestelijke afsluiter van een drukke periode moeten worden, maar op de Pamir Highway in Tadzjikistan sloeg het noodlot toe.

Een auto reed van achter op de zevenkoppige fietsgroep in. René wist zich staande te houden, de rest viel op de grond. Kim, die minder hard geraakt was dan de andere fietsers, rende de weg over in de hoop de aandacht van voorbijrijdende auto's te trekken.

Mannen met messen

Maar de nachtmerrie was nog niet afgelopen, vertelt ze op NH Radio. "De auto die ons raakte, was intussen gestopt en ik zag mannen met messen uitstappen", vertelt Kim.

Ze begonnen op de fietsers in te steken: ook René werd door een man met mes aangevallen. Kim bleef om hulp roepen, maar niemand stopte. "De man die René had neergestoken, rende op mij af, maar toen de dader op nog geen twee meter afstand van mij was, draaide hij zich plotseling om en rende terug naar de auto. De auto maakte een U-bocht en kwam in volle vaart op mij af." René wist haar op het laatste moment te waarschuwen, waardoor zij weg kon springen. Hijzelf werd geraakt en overleed.

De terreurdaad waarbij op een groep van zeven fietstoeristen werd ingereden in Tadzjikistan, werd opgeëist door Islamitische Staat. De Tadzjiekse overheid legt dezelfde beschuldiging aan het adres van de verboden islamitische Partij van de Wedergeboorte. Vier mensen overleefden de aanslag niet: twee Amerikanen, een Zwitserse man en de Nederlander René Wokke. Vier verdachten werden door veiligheidstroepen tijdens een klopjacht doodgeschoten. Een vijfde verdachte, Hussein A., werd opgepakt en staat nu voor de rechter. Naast A. staan nog zestien mensen terecht die zouden hebben geholpen of afwisten van het terreurplan.

De rechtszaak tegen de daders is inmiddels begonnen. Tot haar verbazing krijgt Kim niets te horen over de voortgang van het proces. "Ik moest van een Nederlandse journalist die daar nu zit, horen dat de zaak liep. Het vervelende van het proces is dat het niet openbaar is. Journalisten kunnen er niet bij, familieleden kunnen er niet bij. Dus we weten helemaal niet wat daar allemaal gebeurt."

Inmiddels is het boek dat René en Kim schreven voltooid. In Laat maar komen schrijven de twee over zestien moeilijke pubers die binnen een periode van tien jaar door het stel werden opgevangen. De Marrokaanse Abbas (13) was de eerste die het Amsterdamse stel op hun Amsterdamse woonboot onder de vleugel nam. Ook hij doet zijn verhaal in het boek.



Voor de pleegkinderen is het overlijden van René ook een harde klap. "Degene die ik gezien heb, en dat zijn er veel, zijn heel erg verdrietig. Ze vinden veel steun bij elkaar. En toen ik terug in Nederland was, kwamen ze gelijk langs om voor mij te koken. Vroeger deed René dat."

Eerbetoon

Kim heeft er niet over getwijfeld om het boek uit te brengen. "René was er heel trots op. Het is ook ons laatste project samen. Eerst wilde we alleen onze herinneringen opschrijven, maar gaandeweg werd het een boek waarmee we hoopten andere toekomstige pleegouders te inspireren en informeren. Maar nu is Laat maar komen ook een eerbetoon aan onze tijd samen."