Hilversum neemt ook maatregelen tegen losse fietsen bij station Foto: NH Nieuws

HILVERSUM - Na handhaving van de omstreden fietsparkeerwet gaat de gemeente Hilversum ook optreden tegen fietsen die op het Stationsplein niet in een rek zijn geparkeerd. Alle fietsen die los staan worden vanaf maandag verplaatst naar fietsenrekken langs het spoor. Het is de eerste stap naar ook strengere handhaving in het stationsgebied.

Het gaat enkel om fietsen die met een 'gewoon' slot los staan. Fietsen met een hangslot, worden ook verwijderd. Deze worden echter niet langs het spoor gezet, maar zijn in de overgangsperiode gratis op te halen bij het fietsdepot aan de Kerkbrink 29. Mensen die hun brommer of scooter die niet op de juiste plek zetten, krijgen een boete. Voorzijde van station Hilversum

Er wordt alleen gecontroleerd aan de voorzijde van het station en niet aan het Oosterspoorplein. Langs het spoor zijn volgens de gemeente vaak zo'n 500 lege plekken waar fietsen geparkeerd kunnen worden. Bij het station moeten fietsen in een rek worden geparkeerd. Voor bakfietsen, brommers en scooters zijn speciale vakken aangegeven. Lees ook: Wethouder verdedigt omstreden fietsparkeerbeleid Hilversum: "Er is gewoon genoeg plek!" Het is volgens wethouder Arno Scheepers ook in het voordeel van fietsers als hun rijwielen in een rek staan: "Neem 's ochtends even de tijd om je fiets op de juiste plek te parkeren. Dat kost je 's morgen misschien een minuut meer, maar scheelt je ’s avonds een zoektocht van 20 minuten." Begin februari 2019 moeten voor het centrum en het stationsgebied dezelfde regels voor fietsparkeren gelden. Weesfietsen

De rekken zijn onlangs door de gemeente ontdaan van 200 weesfietsen die langer dan een maand niet meer werden gebruikt. Ze worden maximaal drie maanden bewaard in een loods op De Rading en kunnen op afspraak met een buitengewoon opsporingsambtenaar worden opgehaald. In december wordt nogmaals controleerd op weesfietsen. 💬 Whatsapp ons!

