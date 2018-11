Deel dit artikel:













Politie onderzoekt dreigementen aan adres Hilversumse burgemeester Foto: ANP

HILVERSUM - De politie onderzoekt of de Hilversumse burgemeester Pieter Broertjes vorige week bij de opening van de crisisopvang aan de Neuweg inderdaad is bedreigd, zoals getuigen beweerden. "Agenten hebben de dreigementen namelijk niet gehoord", zegt politiewoordvoerder Maren Wonder tegen NH Nieuws. "Maar mogelijk zijn ze wel geuit."

Daarom neemt de politie de mogelijke bedreigingen aan het adres van de burgemeester heel serieus, zegt de woordvoerder. "Er is gesproken met getuigen en het onderzoek naar de dreigementen loopt. Als blijkt dat hij inderdaad is bedreigd, dan zal de verdachte zich waarschijnlijk moeten verantwoorden op het politiebureau." Lees ook: Boze dakloze dreigt in te rijden op burgemeester Hilversum Een 56-jarige dakloze Haarlemmer zou vorige week bij de crisisopvang, die burgemeester Pieter Broertjes zou openen, hebben gedreigd met zijn auto op de burgervader in te rijden. De man werd door de politie gekalmeerd en opgeroepen om weg te gaan. Uit voorzorg werd Broertjes via de achteringang van de crisisopvang naar binnen gelaten. De politiewoordvoerder meldt tevens dat de burgemeester in de auto wachtte totdat de man rustiger was. 💬 Whatsapp ons!

