Boze dakloze dreigt in te rijden op burgemeester Hilversum

HILVERSUM - Een boze man heeft vanochtend voor ophef gezorgd bij de opening van een nieuwe crisisopvang in Hilversum. De 56-jarige dakloze Haarlemmer zou hebben gedreigd met zijn auto in te rijden op burgemeester Pieter Broertjes. De burgemeester werd uit voorzorg via de achteringang naar binnen gelaten en de opening ging gewoon door.

Door zijn auto recht voor de ingang van het gebouw aan de Neuweg te zetten, zorgde hij ervoor dat burgemeester Pieter Broertjes het pand niet in kon via de voorkant. Broertjes zou de officiële opening van de opvang verrichten. Die ging gewoon door (zie foto onder).

Medewerkers van de crisisopvang, die de naam Fast Forward heeft gekregen, willen tegenover NH Nieuws niet veel kwijt over de ophef. "Ik hoorde dat iemand zijn auto weg moest halen, maar het daar niet mee eens was", zegt Branda Hilhorst van Kwintes. Volgens haar stelde het niet veel voor. Opstootjes zijn niet heel bijzonder bij dergelijke opvangen, meent ze: "Deze mensen (daklozen, red.) kunnen wel eens voor rumoer zorgen."

De Gooi en Eemlander meldt dat er wel degelijk serieuze dreigementen waren geuit. Een 56-jarige man uit Haarlem stond met een auto met draaiende motor voor de opvang en had volgens het medium gedreigd op burgemeester Pieter Broertjes in te rijden. "'s Nachts had ik al overwogen om mijn wagen de voorgevel in te rijden van de opvang, om op die manier aandacht voor mijn probleem te trekken", aldus de man tegen de krant.

De dakloze man had vier maanden in opvangcentrum De Vluchtheuvel in Hilversum gezeten, maar was er gisteren uit gezet nadat hij weigerde een urinetest te ondergaan. Hij rekende dit kennelijk de burgemeester aan. De politie werd ingeschakeld om de man te kalmeren. De burgemeester zou later met hem hebben willen praten, maar dat werd hem naar verluid afgeraden. De crisisopvang heeft volgens de Gooi en Eemlander beloofd de man op te zoeken.

Jonge daklozen met problemen

In de opvang worden sinds een week jonge daklozen opgevangen die meerdere problemen als een drugsverslaving of depressie hebben. Wanneer de ergste nood voorbij is, worden ze overgeplaatst naar een ander opvangcentrum.

NH Nieuws kreeg gisteren een rondleiding door het gebouw: