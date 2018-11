Deel dit artikel:













In Kolhorn zijn ze er klaar voor: ijsbaan alvast onder water gezet Foto: NH Nieuws / Jurgen van den Bos

KOLHORN - Je weet maar nooit, vinden ze in Kolhorn. Hoewel er nog niet eens nachtvorst is geweest, heeft dorpsvereniging Kolhorn Vooruit alvast de natuurijsbaan onder water gezet. Vermoedelijk zijn ze de eerste. "We zijn er heel vroeg bij, maar we hebben er ook ontzettend veel zin in."

Geen gekras, alleen nog maar geklots en de meegebrachte schaatsen worden vooralsnog alleen nat, net als de duimstok die de dikte van het ijs moet meten. "Tien centimeter water. Daar hebben we niets aan, we willen ijs" vertelt Guda Knijn aan NH Nieuws. Lees ook: Vanavond en vannacht kans op natte sneeuw Volgens de ijsmeester van Kolhorn Vooruit hangt er vorst in de lucht. Afgelopen week is daarom de kraan open gezet. De eenden maken dankbaar gebruik van het ondergelopen weiland. "Dat betekent dat we nog niet kunnen schaatsen. De ijsbaan is de parel van onze vereniging. Het begint gewoon al te kriebelen." De ijsbaan heeft minimaal acht centimeter ijs nodig, voordat de kinderen erop kunnen schaatsen. Liefst zo snel mogelijk, zegt Guda: "Ik hoop vooral voor de kinderen in het dorp dat we met de kerstvakantie kunnen schaatsen. We zijn er echt aan toe."