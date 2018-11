Vanavond en vannacht kans op natte sneeuw

NOORD-HOLLAND - Nu het eind november is, daalt het kwik op de thermometer langzaamaan richting de nul. Volgens NH Nieuws-weerman Jan Visser kunnen we ook nog eens rekenen op wat natte sneeuw vandaag.

"De temperatuur hangt momenteel zo rond de 4 graden, maar gevoelsmatig is het wat kouder: zo rond de min 2. Dat komt door een straffe oostenwind en die voelt wel ijskoud aan", vertelt Visser in Spitstijd op NH Radio.

Lees ook: ❄ Het gaat gebeuren: volgende week sneeuw!

Aan het einde van de avond kunnen we in de provincie wellicht enkele sneeuwvlokjes spotten. "Er valt met name in het noordoosten van het land wat, maar bij ons ook. Dat is wat natte sneeuw en zal dan ook niet blijven liggen. Daar is het uiteindelijk ook nog niet koud genoeg voor." Wel kan het lokaal glad worden door de neerslag.

Voorlopig dus nog geen dikke pakken sneeuw in Noord-Holland, maar wie weet kunnen we ons in de aankomende weken weer verheugen op ijs- en sneeuwpret, zoals in het begin van dit jaar: