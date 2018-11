Ministerie sluit vaccinatiedwang voor baby's niet uit

NOORD-HOLLAND - Het ministerie van Volksgezondheid sluit niet uit dat ouders in de toekomst verplicht zullen worden hun baby’s te vaccineren.

Volgens NRC schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, CU) in een brief aan de Tweede Kamer dat hij ouders daar nu nog niet toe wil verplichten maar hij schrijft ook: "Mocht de daling van de vaccinatie-graad aanhouden, en daarmee de volksgezondheid in gevaar brengen, dan zal ik meer verplichtende maatregelen in overweging moeten nemen."

Lees ook: Drukte bij vaccinatie tegen meningokokken: ''Blij dat mijn kind nu al aan de beurt is''

Die maatregelen zijn nodig omdat nog maar 90 procent van alle baby’s vorig jaar werd gevaccineerd, terwijl dat jarenlang 95 procent was.

Lespakket

Dat is volgens de WHO ook het minimale percentage dat nodig is om de besmettelijke mazelen uit te bannen. Blokhuis kiest voorlopig voor overtuiging van twijfelende ouders in plaats van dwang. Zo zullen middelbare scholen een lespakket over infectieziektes en vaccins krijgen.